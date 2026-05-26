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COMUNICADO

Libia asegura que convoy rumbo a Gaza, donde viaja un uruguayo, no cumplió con los trámites y permisos legales

La Cancillería uruguaya está en contacto con el gobierno de Libia por el uruguayo detenido como parte del convoy que viajaba hacia Gaza. El paso fronterizo hacia Egipto está cerrado para extranjeros.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del gobierno de Libia publicó un comunicado en el que explica la situación del convoy retenido y señala que no cumplieron con los trámites legales y los permisos necesarios para transitar por su país y cruzar hacia Egipto. Al respecto agrega que el paso fronterizo está cerrado y solo pueden cruzar ciudadanos libios y egipcios.

La Cancillería uruguaya envió ese comunicado a los medios para dar cuenta de la situación del convoy.

uruguayo que iba en convoy hacia gaza fue detenido en libia; la situacion no es nada sencilla, dice cancilleria
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Uruguayo que iba en convoy hacia Gaza fue detenido en Libia; "la situación no es nada sencilla", dice Cancillería

El gobierno de Libia “está siguiendo de cerca los recientes acontecimientos relacionados con las personas vinculadas al Convoy Sumud 2, que ingresaron a territorio libio con destino a la Franja de Gaza sin completar los trámites legales ni obtener los permisos reglamentarios necesarios para entrar y transitar por los pasos fronterizos y rutas libias oficialmente autorizados”, dice el comunicado.

“En este contexto, el Ministerio (Libio) afirma que las autoridades competentes gestionaron el asunto dentro del marco de la responsabilidad legal y humanitaria, de conformidad con los requisitos de soberanía nacional y las leyes y reglamentos vigentes en Libia, manteniendo un firme compromiso con el respeto de los principios de derechos humanos y las normas humanitarias pertinentes. El Ministerio también confirma que todas las personas afectadas están recibiendo la atención necesaria y el seguimiento sanitario y humanitario, en pleno respeto a la ley, mientras se completan los trámites legales y administrativos relacionados con su situación”, agrega el comunicado de Libia.

“El Ministerio aclara además que el uso del paso fronterizo terrestre está restringido, según los acuerdos y reglamentos pactados entre los dos países hermanos, únicamente a ciudadanos libios y egipcios, considerando esta medida como soberana y reglamentaria vigente entre ambas partes. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional reitera el firme y constante apoyo del Estado libio a la causa palestina y a los derechos legítimos del pueblo palestino, al tiempo que subraya que el respeto a la soberanía nacional y a la normativa legal que regula la circulación de personas a través de las fronteras es innegociable”, finaliza.

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