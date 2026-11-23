Desde el miércoles y hasta el viernes, en la previa a la final de la Copa Libertadores, se realiza en la rambla de Montevideo Libertadores Experience.

Se trata de un espacio para que aficionados y público en general para disfrutar de actividades vinculadas al fútbol, a la música, a la gastronomía y varias propuestas más. Habrá DJ en vivo y premios.

Desde la organización, Enzo Fiore dijo que las actividades se realizan de 16.00 a 22.00 y que esperan unas 5.000 personas por día.

"Es un poco vivir la final más allá del estadio. Que la gente que no va a ir al partido tenga la oportunidad de vivir una experiencia cercana a la Libertadores. Tenemos el trofeo original que lo van a poder ver y sacarse una foto", comentó.

La entrada es gratuita con previo registro en la página web de la Conmebol.