Desde el miércoles y hasta el viernes, en la previa a la final de la Copa Libertadores, se realiza en la rambla de Montevideo Libertadores Experience.
Libertadores Experience, desde este miércoles con entrada gratuita en la rambla de Punta Carretas
Desde la organización, Enzo Fiore dijo que las actividades se realizan de 16.00 a 22.00 y que esperan unas 5.000 personas por día.
Se trata de un espacio para que aficionados y público en general para disfrutar de actividades vinculadas al fútbol, a la música, a la gastronomía y varias propuestas más. Habrá DJ en vivo y premios.
Desde la organización, Enzo Fiore dijo que las actividades se realizan de 16.00 a 22.00 y que esperan unas 5.000 personas por día.
"Es un poco vivir la final más allá del estadio. Que la gente que no va a ir al partido tenga la oportunidad de vivir una experiencia cercana a la Libertadores. Tenemos el trofeo original que lo van a poder ver y sacarse una foto", comentó.
La entrada es gratuita con previo registro en la página web de la Conmebol.
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