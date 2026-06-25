RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DE TRABAJO

Juan Castillo: "Dimos nuestra opinión y después salió el presidente a hablar, a marcar claramente la posición del gobierno"

El ministro Juan Castillo dijo que ya dio su opinión contraria a que vehículos militares patrullen los barrios: “Públicamente no conviene más debatir eso, lo que conviene ahora sí es esperar qué pasa en el Consejo de Ministros”.

Juan-Castillo-junio-2026

El ministro de Trabajo Juan Castillo dijo el miércoles que "para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa".

Consultado sobre esta declaración de uno de sus ministros, el presidente Orsi respondió que “la decisión está tomada” y que “no es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver”.

El cuestionamiento de Castillo a la medida anunciada por Orsi en acuerdo con los ministerios del Interior y Defensa generó críticas de la oposición, desde donde se recordó que es la segunda vez que el ministro contradice o critica públicamente al presidente. La primera fue cuando Orsi visitó un portaaviones de la marina de guerra de Estados Unidos.

castillo: para la sociedad, la imagen de que las calles esten patrulladas por camiones del ejercito no es una buena cosa
Seguí leyendo

Castillo: "Para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa"

Este jueves Castillo fue consultado sobre esta discrepancia pública con Orsi, y respondió: “Dimos nuestra opinión ayer y después que dimos nuestra opinión salió el presidente de la República a hablar, a marcar claramente la posición del gobierno y el presidente, después que habla a nosotros lo que nos queda es seguir discutiendo como él dijo, analizando, viendo la información que se requiera en el Consejo de Ministros mañana”.

“Públicamente no conviene más debatir eso, lo que conviene ahora sí es esperar qué pasa en el Consejo de Ministros”, agregó.

Consultado sobre si habló con el presidente tras sus declaraciones en el programa Arriba Gente de Canal 10, Castillo agregó: “No hablamos nada después de la declaración de ayer, yo vi las declaraciones, el presidente estaba en el interior del país y alcanza con que él lo diga para saber que el presidente de la República es Yamandú Orsi, esto está clarísimo para nosotros”.

“Mi opinión la di ayer y ya está. Esa es mi opinión, qué va a pasar en la discusión de mañana, es lo que resuelva el Consejo de Ministro”, concluyó.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
EMPRESA CHINA

Tres ciudadanos chinos condenados por responsabilidad penal empresarial tras 21 clausuras en obra de tendido eléctrico
QUIENES COBRAN 20.935 PESOS

Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio
DIALOGÓ CON EL PRESIDENTE

Padre de pediatra fallecida por mala praxis entregó carta a Orsi y pidió que se haga justicia por su hija
investigan homicidio

Habló el hermano del adolescente de 14 años asesinado en Maldonado: "Queremos que se haga justicia por él"

Te puede interesar

Bomberos en incendio en centro del Mides.  video
ocurrió este jueves

Están en CTI cinco usuarios rescatados del incendio en centro del Mides, informó el director departamental de Salud
OSE aprobó pliego de la licitación para la construcción de la represa de Casupá; hay cuatro consorcios precalificados
INVERSIÓN DE USD 130 MILLONES

OSE aprobó pliego de la licitación para la construcción de la represa de Casupá; hay cuatro consorcios precalificados
Investigan hallazgo del cuerpo de hombre en situación de calle debajo de un puente del arroyo Pantanoso
CAMINO TOMKINSON

Investigan hallazgo del cuerpo de hombre en situación de calle debajo de un puente del arroyo Pantanoso

Dejá tu comentario