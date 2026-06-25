Juan Castillo: "Dimos nuestra opinión y después salió el presidente a hablar, a marcar claramente la posición del gobierno"

El ministro de Trabajo Juan Castillo dijo el miércoles que "para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa".

Consultado sobre esta declaración de uno de sus ministros, el presidente Orsi respondió que “la decisión está tomada” y que “no es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver”.

El cuestionamiento de Castillo a la medida anunciada por Orsi en acuerdo con los ministerios del Interior y Defensa generó críticas de la oposición, desde donde se recordó que es la segunda vez que el ministro contradice o critica públicamente al presidente. La primera fue cuando Orsi visitó un portaaviones de la marina de guerra de Estados Unidos.

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Este jueves Castillo fue consultado sobre esta discrepancia pública con Orsi, y respondió: “Dimos nuestra opinión ayer y después que dimos nuestra opinión salió el presidente de la República a hablar, a marcar claramente la posición del gobierno y el presidente, después que habla a nosotros lo que nos queda es seguir discutiendo como él dijo, analizando, viendo la información que se requiera en el Consejo de Ministros mañana”.

“Públicamente no conviene más debatir eso, lo que conviene ahora sí es esperar qué pasa en el Consejo de Ministros”, agregó.

Consultado sobre si habló con el presidente tras sus declaraciones en el programa Arriba Gente de Canal 10, Castillo agregó: “No hablamos nada después de la declaración de ayer, yo vi las declaraciones, el presidente estaba en el interior del país y alcanza con que él lo diga para saber que el presidente de la República es Yamandú Orsi, esto está clarísimo para nosotros”.

“Mi opinión la di ayer y ya está. Esa es mi opinión, qué va a pasar en la discusión de mañana, es lo que resuelva el Consejo de Ministro”, concluyó.