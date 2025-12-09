RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Ley de Presupuesto aprobada: obtuvo 82 en 99 votos en su vuelta a la Cámara de Diputados

Los representantes legislativos sesionaron este martes y pusieron en discusión las modificaciones que hizo el Senado al Presupuesto.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a esto en redes sociales: "Mi saludo a todas las bancadas por apostar al diálogo y construir en conjunto un proyecto mejor. Me constan las horas, el trabajo y la responsabilidad con la que se desarrolló la tarea. Tenemos un rumbo claro: construir un Uruguay de oportunidades", expresó.

Votaron todos a favor menos siete del Partido Nacional, siete del Partido Colorado, dos de Identidad Soberana y el único diputado del Partido Independiente.

Yamandú Orsi con Ding Xuexiang
Como tercera cámara, los diputados solo tenían la opción de aprobar o rechazar el presupuesto tal cual volvió del Senado y ser votado en primera instancia por la Cámara de Representantes.

No había posibilidad de hacer nuevos cambios, por lo que el voto era sí o no al proyecto que aprobó el Senado, que modificó varios artículos de la ley.

