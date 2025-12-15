RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

"Les tiró un Papá Noel que tenían arriba de la estufa": rescataron una comadreja escondida en una casa en Shangrilá

Uno de los integrantes de Fauna Libre Uruguay dijo a Subrayado que se trataba de un pichón que luego fue liberado en un bosque de la zona.

Una comadreja fue hallada arriba de un ropero detrás de una valija en el dormitorio de una vivienda en Shangrilá, Canelones.

Uno de los integrantes de Fauna Libre Uruguay contó a Subrayado que recibieron un llamado que daba cuenta de que se habían escuchado ruidos de una comadreja, además de haberla visto.

"Les tiró un Papá Noel que tenían arriba de la estufa y después desapareció", dijo. El perrito de la familia era quien más alertaba sobre la presencia del animal en el interior de la vivienda.

"Hoy en la mañana la vieron de vuelta, se metió para dentro de la habitación y atinaron a cerrar la puerta, dejarla y comunicarse con nosotros", comentó.

En las imágenes se aprecia el momento de la búsqueda del mamífero. Luego de revisar la cama, el armario y otros espacios de la habitación, uno de los rescatistas encontró a la comadreja arriba de un ropero entre dos valijas.

Con un gancho especial logró bajarla y colocarla en una jaula. Se trata de un pichón de unos 180 días. "Las comadrejas a los 120 días se desprenden de la madre y se vuelven independientes", apuntó.

El animal de pequeño tamaño fue liberado posteriormente en un bosque de la zona. "La liberamos porque no había que hacer ningún tipo de cuarentena porque no estaba lastimada, estaba en perfectas condiciones", dijo.

Las comadrejas se alimentan de hierbas, sapos, ratas, ratones, ofidios, frutas. "Lo que se le mueva adelante si tiene hambre se lo va a comer seguro, por eso son muy importantes dentro de nuestro ecosistema, por eso la importancia de no matarlas", explicó.

El experto indicó que es mejor tener una comadreja en un predio porque evita la presencia de serpientes y roedores.

"No son agresivas, sí muestran una conducta defensiva, de agazaparse, de parar los pelos, de hacer ese chillido particular, pero no van a atacar. Por lo general no atacan, si se pelean con perros, gatos, al humano no lo ataca. No es recomendable nunca agarrarlas porque se irritan y cuando muerden, la mordida es muy dolorosa", comentó.

Estos animales no son portadores de la rabia.

