Leonel Briozzo y su defensa de la ley de aborto: "No le doy la derecha a nadie en ser provida"

“No le doy la derecha a nadie en ser provida. Porque lo que hemos demostrado con nuestras políticas es que aumentamos la vida, la salud y la dignidad de las personas, me refiero a las mujeres, las infancias y toda la sociedad. Provida no es decir, sino hacer políticas provida”, dijo Briozzo entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Respecto al concepto de “pública felicidad” vinculado a la ley de aborto, algo que provocó duros cuestionamientos en dirigentes del Partido Nacional, por ejemplo, Briozzo respondió: “El concepto de pública felicidad tiene que ver con que una ley que genera mejores resultados sanitarios, que genera un alivio social y que genera el hecho de un bienestar en el sentido de que ya no va a haber mujeres que mueran frente a un embarazo no deseado, lo que busca es generar un estado que no es la suma de las felicidades privadas, sino que es un estado de mayor confort en toda la sociedad”.