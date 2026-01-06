Leonardo Herou planteó "repensar" la Vía Blanca de 8 de Octubre para que se haga con menos impacto de residuos

Desde la noche del lunes y hasta la madrugada de este martes se realizó como todos los años la tradicional Vía Blanca por el Día de Reyes en la avenida 8 de Octubre , en el barrio La Unión.

Este martes de mañana unos 50 funcionarios limpiaron las calles y levantaron a mano o con máquinas todos los residuos que allí quedaron.

Desde allí, en nota con el programa Arriba Gente de Canal 10, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo Leonardo Herou dijo que “la mayoría de esos residuos son reciclables”, por lo que se debería gestionar de otra forma su desecho por parte de los comerciantes y el posterior traslado a cargo de la Intendencia.

“Son muchos residuos y juntos debemos repensar esta actividad de manera que se siga haciendo pero con menos impacto en el barrio”, dijo Herou. “Son materiales que se reciclan y tiene valor”, agregó.

El jerarca dijo que para las próximas ediciones de esta feria, todos los 5 de enero, buscará trabajar de otra forma con los comerciantes para mejorar la gestión y reducir o evitar tanta cantidad de residuos sueltos en la calle que, insistió, son reciclables.