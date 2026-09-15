Lema cuestionó al gobierno nacional y departamental; destacó liderazgo de Lacalle Pou y apuntó a Lustemberg

El senador del Partido Nacional y líder de la Lista 404, Martín Lema, cuestionó al gobierno nacional y al departamental en el aniversario 18 de su sector político. Aseguró que la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, es negativa y cuestionó al ministro del Interior, Carlos Negro.

El acto de celebración se realizó en el Centro Gallego. Lema estuvo acompañado por el expresidente Luis Lacalle Herrera; el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado; el exministro Luis Alberto Heber; legisladores como Javier García, Pablo Abdala, José Luis Satdjian, Nicolás Martinelli, entre otros.

Durante su discurso, el líder de la agrupación, Martín Lema, recordó la figura de Lacalle Pou y criticó al actual gobierno. "La Presidencia no te da liderazgo. No necesariamente llegar a un lugar te consagra. Llegar a un lugar te da la oportunidad. Algunos la llenan, como Lacalle Pou; otros, no", apuntó.

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Lema marcó diferencias con el Frente Amplio y la actual administración. Expresó tener posturas totalmente opuestas en materia de políticas sociales. Hizo referencia al sistema de transferencias propuesto en el proyecto de Rendición de Cuentas.

El senador nacionalista hizo referencia además a la ministra de Salud Pública y criticó su gestión. "Pasamos de un rector, de un prestador que daba garantías, a tener una ministra que toma decisiones que pone en riesgo las garantías del sistema. A veces gusta o no gusta lo que decimos, pero nosotros decimos lo que pensamos, lo que creemos y cada que decida si quiere ofenderse o no con lo que es nuestro punto de vista", indicó.

Cuestionó al Frente Amplio por las críticas hacia el Hospital del Cerro en el momento de su construcción y adelantó cómo actuará su sector cuando se inaugure el hospital en la Costa de Oro. Lema habló de diferencias de actitud.

En relación a la Intendencia de Montevideo, cuestionó la gestión de Mario Bergara. Anunció que presentará propuestas concretas en los próximos días. Apuntó al transporte, a la convivencia y la seguridad.

Además, hizo referencia al plan de movilidad y el rol del gobierno departamental. Habló de "una aventura que toma el gobierno nacional y el intendente nuevamente ausente, porque el logro no es solamente que no se haga un túnel en 18 de Julio, que era un disparate que rompía los ojos".

Destacó la gestión del Ministerio del Interior durante el gobierno de coalición y dijo que Carlos Negro asumió derrotado al declarar que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida.