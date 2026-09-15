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PARLAMENTO

El Frente Amplio votará la Rendición de Cuentas sin cambios en el Senado y fue criticado por la oposición

El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado para votar la Rendición de Cuentas y lo hará sin cambios respecto a lo que aprobaron los diputados. “Convierten al Senado en una escribanía del gobierno”, dijo Graciela Bianchi.

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El Frente Amplio votará la Rendición de Cuentas en el Senado sin cambios respecto a lo que se aprobó en Diputados, y a fines de octubre el proyecto de ley será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

De esta forma no se dará lugar a los aditivos y modificaciones que planteó la oposición en el Senado (blancos y colorados), y el proyecto no deberá volver a Diputados.

“Va a ser aprobado el proyecto de ley, no va a haber tercera cámara”, anunció el senador del oficialismo Daniel Caggiani.

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“La oposición ha presentado como 50 aditivos y sustitutivos, la mayoría son con incremento de gastos, no se dice de dónde se va a financiar, se dice que se va a sacar de Rentas Generales, entonces es como una cartita a los Reyes Magos”, dijo el legislador del MPP.

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi cuestionó la decisión del FA de votar sin cambios la Rendición de Cuentas, y apuntó: “Convierten al Senado en una escribanía del gobierno”.

“La forma de discutir los temas era evidente que íbamos a votar a tapas cerradas”, agregó, y señaló que el FA hace esto porque no confía en mantener la mayoría alcanzada en Diputados tras el acuerdo con Cabildo Abierto.

“¿No tienen confianza en el acuerdo alcanzado en Diputados? Bueno, que lo asuman”, apuntó Bianchi.

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