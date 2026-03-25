Legnani aseguró que obra de transporte metropolitano es "revolucionaria, transformadora y que le va a cambiar la vida a los vecinos"

El intendente de Canelones, Francisco Legnani , destacó este miércoles la importancia de la obra de transporte metropolitano y que lo que faltaba resolver era si se construía o no el túnel en la avenida 18 de Julio.

Recordó que el proyecto es de mayor envergadura y de gran porte que abarca un recorrido desde El Pinar y desde Zonamerica hasta Plaza Independencia. Es "una obra de una magnitud que poco se habla", sostuvo.

Además, se incluye un intercambiador en la zona de Tres Cruces en doble nivel. Las obras están previstas en dos años, estimó. "Es una obra de gran porte", reiteró.

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Tras la definición sobre el túnel en 18 de Julio, Legnani indicó que el próximo paso es establecer los pliegos para las cuatro licitaciones que se lanzarán para la obra. "Es una obra absolutamente revolucionaria, transformadora que va a generar 2.500 puestos de trabajo y lo fundamental, que le va a cambiar la vida a los vecinos y las vecinas del área metropolitana", remarcó.

Legnani se manifestó "absolutamente conforme" con el proyecto tras las últimas definiciones con la propuesta de la Intendencia de Montevideo. El objetivo es que las obras estén en ejecución en simultáneo en 2027.