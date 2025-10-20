RECIBÍ EL NEWSLETTER
De frío a fresco por la mañana, y cálido de tarde; así comienza la semana, según Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y agradable, con ascenso de temperatura en la tarde, y sin lluvias.

sol-playa-atardecer

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría a fresca con cielo ligeramente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El martes comienza fresco y húmedo con cielo parcialmente nublado, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche estará fresca.

El miércoles la mañana se presentará fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sur y este. La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando las zonas oeste y litoral.

Lunes 20

Zona Norte: máxima 32º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 15º

Martes 21

Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 16º

Miércoles 22

Zona Norte: máxima 33º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 29º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 17º

