oeste de montevideo

Le dispararon y lo mataron: hallan el cuerpo de un hombre en su casa del barrio La Paloma

El hombre de 42 años fue encontrado muerto en el dormitorio de su casa, en el barrio La Paloma, oeste de Montevideo. Tenía un disparo en el pecho.

Foto: Subrayado. Archivo.

La Policía de Montevideo está trabajando en la investigación de un nuevo homicidio, confirmado cerca de las diez de la noche de este domingo.

Pero el caso se conoció antes: en horas del mediodía una persona llamó para informar que la víctima, un hombre de 42 años, estaba muerto en el dormitorio de su casa, ubicada en Camino de Las Tropas y Camino La Paloma, barrio La Paloma, oeste montevideano.

Los policías que llegaron al lugar preservaron la escena hasta la llegada de la Policía Científica. De forma inicial los investigadores estaban ante una muerte dudosa, pero a las diez de la noche Científica confirmó que la víctima tenía un disparo de arma de fuego, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El proyectil le ingresó al hombre en la parte derecha del pecho. Y eso le causó la muerte, según las primeras pericias. No obstante, las autoridades aguardan por el resultado de la autopsia para tener más detalle acerca de ese crimen.

La escena fue la habitación de la víctima, una pieza de 3 metros por 3. El cuerpo estaba junto a la cama. No hay detenidos por el caso.

