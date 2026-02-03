RECIBÍ EL NEWSLETTER
en flor de maroñas

Le dieron cinco tiros a "El Piolín" y lo dejaron grave: el delincuente ha estado involucrado en varias balaceras

El Piolín es un delincuente conocido en la zona del barrio Ituzaingó. Tiene cinco antecedentes y está implicado en un problema barrial que data desde hace varios años.

El Piolín tiene 29 años y cinco antecedentes penales.

El Piolín, un delincuente de 29 años con cinco antecedentes penales, fue atacado de varios disparos cuando circulaba en una moto en Enrique Aguiar y Susviela Guarch, en Flor de Maroñas.

Ocurrió en la tarde de este lunes. El herido fue trasladado a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo y más tarde derivado al Hospital Pasteur donde se encuentra internado grave. Según la información médica a la que accedió Subrayado, recibió cinco impactos: dos en la espalda, uno en un brazo y dos en el pecho.

El Piolín es conocido en la zona del barrio Ituzaingó y ha estado involucrado en varias balaceras por un problema barrial que data desde hace varios años. En enero y en agosto de 2025 una familia recibió dos ataques a balazos, en uno de los cuales hubo un niño de 5 años herido. Además, un integrante de esa familia había sido asesinado antes por un conflicto con él.

Foto: Subrayado. Emergencia del Hospital Policial.
Delincuente apuñaló a un policía para rapiñarlo en Villa Española y escapó

El último de sus antecedentes penales es de febrero de ese año, cuando fue condenado por lesiones personales por la primera de esas balaceras.

Ahora los investigadores de la Zona Operacional 3 de la Policía monitorean su evolución médica y buscan esclarecer los detalles del ataque de este lunes.

