Laura Raffo apuntó contra Di Candia: "es el escudero de Martínez"

“Veo que Di Candia es el escudero de Martínez. De hecho, tanta presencia de Di Candia en los medios y la baja presencia de Martínez, a mi me hace pensar que lo envían a él a defender la gestión de la Intendencia”, afirmó Raffo en Arriba Gente.

La candidata de la coalición multicolor manifestó “grandes dudas” sobre la gestión presupuestaria de la Intendencia de Montevideo. “El manejo numérico no me parece profesional, me genera dudas”, afirmó. Raffo cuestionó el gasto de medio millón de dólares en bancos de una plaza que luego se tuvieron que levantar, y que sea el mismo el presupuesto anual asignado al programa de adultos mayores.

Raffo dijo que la gestión de Di Candia se debe evaluar “no solo por la aparición que tiene en los medios, sino que hay que juzgarla por cómo manejó los presupuestos de los montevideanos”.