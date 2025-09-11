Laura Pausini inicia su gira mundial y llega a Uruguay el 10 de abril de 2026 al Antel Arena

Laura Pausini lanza este viernes un nuevo tema que acompaña el anuncio de su nueva gira mundial que desarrollará durante 2026 y 2027. El 10 de abril es el día agendado para su concierto en el Antel Arena .

“Yo canto”, así se denominará el próximo tour mundial que iniciará la artista italiana el año próximo. Y esta vendría a ser una segunda parte de ese concepto, porque, en 2006 realizó un recorrido bajo ese nombre, que rindió homenaje a los grandes éxitos italianos y la consolidó como embajadora de la música de su país en el mundo.

El anuncio de esta gira se realiza a la par del lanzamiento de su nuevo tema, “Mi historia entre tus dedos”, que verá la luz este viernes.

La próxima gira, la undécima de su carrera, comenzará en marzo de 2026 y por primera vez, el inicio será fuera de Italia: el 27 tocará en Pamplona, España, con posteriores escalas en Valencia, Madrid y Barcelona.

A continuación, cruzará a Latinoamérica, con fechas en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Para luego seguir hacia Estados Unidos con conciertos en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, San José, Chicago, Toronto y Nueva York.

Este recorrido internacional encuentra a Pausini con tres décadas de trayectoria, compartiendo su música alrededor del mundo.

La venta de entradas para el concierto en Montevideo, que está programado para el 10 de abril de 2026 en el Antel Arena, se anunciará próximamente.