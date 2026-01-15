Las ventas minoristas de vehículos cero kilómetro fueron récord en 2025 con un crecimiento de 5,3%

Las ventas de vehículos cero kilómetro al público aumentaron 5,3% en 2025 con respecto al año anterior y constituyeron un récord histórico en cantidad de unidades, según el registro de empadronamientos de todas las intendencias.

El crecimiento se da por la venta de vehículos eléctricos mientras que la comercialización de los que son a nafta o gasoil caen más de 10% en el año, lo que se profundizó en el segundo semestre, según dijeron a Subrayado operadores del mercado automotor.

Días atrás, se había conocido el dato de ventas al por mayor, las que son a los concesionarios, que habían sido 71.442 unidades con un aumento de 8,4% respecto a 2024 y también un récord histórico para este tipo de negocios, según los registros de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

Seguí leyendo El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos

Los datos del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) indican que las ventas al público fueron 67.007 unidades, lo que da el incremento de 5,3% respecto al año anterior y el volumen más alto de los registros históricos.

Esto implica una diferencia entre las ventas mayoristas y las ventas minoristas de unas 4.435 unidades en 2025. Esta diferencia entre ventas minoristas y mayoristas es casi el doble de la registrada en 2024.

Los operadores del mercado dicen que la fuerte comercialización de diciembre tiene un componente de “adelanto de compras” lo que puede verificarse en una moderación de ventas en estos primeros meses de 2026.