Las últimas heladas del invierno se hacen sentir y este lunes 7 amaneció con temperaturas bajo cero en gran parte del país: todo el centro, sur, sureste y este, salvo Montevideo y la zona metropolitana.
Las últimas heladas del invierno: -4 ºC en Lavalleja y -3 °C en Florida
Este lunes 7 de setiembre amaneció con temperaturas bajo cero en toda la zona centro, sur y sureste del país, también en el norte: -3 ºC en Florida y -4,2 ºC en Lavalleja. El pronóstico de Nubel Cisneros.
En Florida la mínima fue de -3 ºC a la hora 7, cuando en Lavalleja llegó a -4,2 ºC. También hubo temperaturas bajo cero en zonas del norte y noreste, de acuerdo al visualizador de datos meteorológicos del Instituto Uruguayo de Meteorología.
El pronóstico de Nubel Cisneros
El meteorólogo de Nubel Cisneros indica que este lunes la mañana se presenta muy fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con importantes periodos de Sol, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.
Fin de semana frío, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros
El martes se espera un inicio de jornada muy fría con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.
El miércoles la mañana estará fría a fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.
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