"Las noticias como las de anoche te desarman", dijo el director de la Unasev tras muerte de un niño y tres jóvenes en el tránsito

Un niño de cinco años y tres jóvenes de entre 20 y 28 años murieron en dos siniestros de tránsito el jueves de noche, el primero en San José, sobre la ruta 1, cerca de Libertad, y el segundo en Canelones, en la ruta 6, próximo a Toledo.

A esto se suma un fallecido en ruta 8, el jueves de tarde, con lo que son cinco las víctimas fatales por siniestros de tránsito en las últimas horas.

“Uno convive todos los días con esto. Lamentablemente esto es parte de los problemas que tiene Uruguay, y es lo que ponemos todos los días arriba de la mesa”, dijo el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) Marcelo Metediera.

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El jueves, de mañana, la Unasev había presentado el informe de siniestralidad del primer semestre del año, con un descenso significativo en la cantidad de personas fallecidas (12,5% menos).

“Las noticias como las de anoche te desarman. Nos duró poquito la alegría”, dijo Metediera en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Recuerdo el año pasado, en junio, hubo dos días que murieron ocho y nueve personas, en el día. Lamentablemente estas cosas pasan, son las que estamos denunciando y es cotidiano. Además el rango etario, 5, 21, 24 y 28 años las víctimas. El 45% de las personas fallecida está en ese rango etario. Y además en este caso tenía 2,4 de alcohol, un disparate”, reflexionó.