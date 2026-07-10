RECIBÍ EL NEWSLETTER
Marcelo Metediera

"Las noticias como las de anoche te desarman", dijo el director de la Unasev tras muerte de un niño y tres jóvenes en el tránsito

Un niño de cinco años y tres jóvenes de entre 20 y 28 años murieron en dos siniestros de tránsito, en San José y en Canelones. El segundo fue provocado por un conductor ebrio.

Metediera-en-Arriba-Gente-julio-accidentes

Un niño de cinco años y tres jóvenes de entre 20 y 28 años murieron en dos siniestros de tránsito el jueves de noche, el primero en San José, sobre la ruta 1, cerca de Libertad, y el segundo en Canelones, en la ruta 6, próximo a Toledo.

A esto se suma un fallecido en ruta 8, el jueves de tarde, con lo que son cinco las víctimas fatales por siniestros de tránsito en las últimas horas.

“Uno convive todos los días con esto. Lamentablemente esto es parte de los problemas que tiene Uruguay, y es lo que ponemos todos los días arriba de la mesa”, dijo el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) Marcelo Metediera.

menos fallecidos, menos lesionados y menos siniestros de transito en el primer semestre del ano, segun datos de la unasev
Seguí leyendo

Menos fallecidos, menos lesionados y menos siniestros de tránsito en el primer semestre del año, según datos de la Unasev

El jueves, de mañana, la Unasev había presentado el informe de siniestralidad del primer semestre del año, con un descenso significativo en la cantidad de personas fallecidas (12,5% menos).

“Las noticias como las de anoche te desarman. Nos duró poquito la alegría”, dijo Metediera en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Recuerdo el año pasado, en junio, hubo dos días que murieron ocho y nueve personas, en el día. Lamentablemente estas cosas pasan, son las que estamos denunciando y es cotidiano. Además el rango etario, 5, 21, 24 y 28 años las víctimas. El 45% de las personas fallecida está en ese rango etario. Y además en este caso tenía 2,4 de alcohol, un disparate”, reflexionó.

Temas de la nota

Lo más visto

Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
Tragedia

Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
SAN JOSÉ

Un niño de 5 años murió tras ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar ruta 1
experiencia inolvidable en miami

La historia de cómo dos hermanos uruguayos lograron la foto con Erling Haaland en pleno Mundial
homicidios en montevideo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada durante un ataque a tiros cuando caminaba con sus hijas y sobrinos en Villa García

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Carlos Negro y otras autoridades policiales en la escena del quíntuple homicidio. video
homicidios en montevideo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
Fernández Albín durante un traslado. Foto: Ministerio del Interior.
AMENAZAS MEDIANTE UNA CARTA

El INR presentó denuncia penal contra Fernández Albín por amenazas, y fue trasladado a un sector "de alta contención y vigilancia"
Fotos cedidas a Subrayado. Cámaras de seguridad captaron el movimiento de al menos dos de los delincuentes.
Allanamientos

Asalto al residencial en Atahualpa: la Policía detuvo a uno de los sospechosos

Dejá tu comentario