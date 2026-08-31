"Las naftas no tendrán modificación, no tendrán aumentos", dijo Alejandro Sánchez, y agregó que "la discusión está en el gasoil"

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo este lunes de mañana que no habrá aumento en los precios de las naftas en setiembre, y que por estas horas se discute en el gobierno si habrá ajuste al alza en el gasoil, donde de acuerdo al informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), el incremento debería ser de 25%. Sánchez descartó que haya un aumento de esta magnitud en el gasoil y aseguró que Ancap absorberá la mayor cantidad posible de ese incremento marcado por el precio de paridad de importación (PPI).

“Hoy tenemos un informe de la Ursea de paridad de importación que implica que nosotros deberíamos aumentar 25% el precio del gasoil. Eso implicaría dejar fuera de competitividad al sector productivo nacional. Los transportistas, el sector agropecuario, todo. Eso no va a suceder. Entonces, más allá de cuál va a ser el porcentaje en sí, sí diría que las naftas no tendrán modificación, no tendrán aumentos y la discusión está en el gasoil, y la idea es que la empresa (Ancap) absorba la mayor cantidad de este incremento. Que lo absorba la empresa y no la economía nacional”, dijo Sánchez este lunes de mañana en radio Sarandí.

Consultado entonces de cuánto podría ser el aumento en el gasoil durante setiembre (los precios se fijan mes a mes), el secretario de Presidencia respondió: “Ojalá no haya aumento del gasoil, pero eso es algo que se está discutiendo técnicamente hoy entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria con los informes arriba de la mesa”.

El anuncio de los precios para setiembre se dará a conocer en las próximas horas de este lunes.

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