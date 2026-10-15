Sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas aisladas hasta el sábado inclusive, según el pronóstico de Nubel Cisneros. La temperatura se mantiene con máximas que rondan los 20º y aún más en el norte.
Las lluvias y lloviznas aisladas siguen hasta el sábado inclusive, con temperaturas que rondan los 20º
Sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas aisladas hasta el sábado inclusive, según el pronóstico de Nubel Cisneros. La temperatura se mantiene con máximas que rondan los 20º y aún más en el norte.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca y húmeda con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales.
El viernes no hay mayores cambios. Tendremos una mañana fresca y húmeda con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con cielo nublado, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar por el suroeste.
Lluvias y lloviznas aisladas, la constante de esta semana hasta nuevo aviso, confirma Nubel Cisneros
El sábado tendremos una mañana fría y nublada con algunas lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas en la costa este.
Jueves 15
Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º
Viernes 16
Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º
Sábado 17
Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
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