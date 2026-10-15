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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Las lluvias y lloviznas aisladas siguen hasta el sábado inclusive, con temperaturas que rondan los 20º

Sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas aisladas hasta el sábado inclusive, según el pronóstico de Nubel Cisneros. La temperatura se mantiene con máximas que rondan los 20º y aún más en el norte.

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Sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas aisladas hasta el sábado inclusive, según el pronóstico de Nubel Cisneros. La temperatura se mantiene con máximas que rondan los 20º y aún más en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca y húmeda con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales.

El viernes no hay mayores cambios. Tendremos una mañana fresca y húmeda con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con cielo nublado, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar por el suroeste.

Siguen las lluvias toda la semana. Foto: FocoUy
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Lluvias y lloviznas aisladas, la constante de esta semana hasta nuevo aviso, confirma Nubel Cisneros

El sábado tendremos una mañana fría y nublada con algunas lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas en la costa este.

Jueves 15

Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

Viernes 16

Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º

Sábado 17

Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

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