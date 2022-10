"Las irregularidades son gigantes", dijo Pérez Banchero sobre gestión de Germán Cardoso

El ex jerarca dijo que en la administración del Frente Amplio el responsable era el subsecretario Benjamín Liberoff, que firmaba las compras de publicidad tras informes técnicos que la justificaban y con la participación de funcionarios del Ministerio.

“En la administración Cardoso se compra sin informe de la agencia y sin participación de los funcionarios”, dijo Pérez Banchero.

“Además, el único caso que se le quiso pagar a una empresa antes de dar el servicio es el de Kirma. Cuando ese expediente vino a la Dirección de Turismo nosotros le dimos trámite porque tenía la firma del ministro. Cardoso da fe, firma la factura diciendo que se estaba cumpliendo el servicio. Yo me voy del ministerio creyendo que se estaba cumpliendo el servicio”, dijo sobre el caso más cuestionado, el de la compra directa a la empresa Kirma, con sede en Estonia.

“Mi salida del Ministerio es por el tema de la compra en vía pública. Cuando me llega el expediente para renovar una cartelería para los meses de marzo, abril y mayo, el expediente me llega en julio, por una compra de vía pública cuatro veces más cara que lo que vale en el mercado, más del doble de lo que el Frente Amplio gastaba en promedio por año. El FA gastaba en vía pública 220.000 dólares por año a seis empresas, esta fue una compra de más de medio millón a una sola. Entonces yo me niego a firmar eso, Cardoso me llama, me grita, me dice que firme o me echa y me termina echando”, recordó Pérez Banchero.

“Las irregularidades son gigantes. La compra de vía pública al final no se hace y el Ministerio de Turismo hace un informe diciendo que Pérez Banchero tenía razón. La compra a Kirma no se paga. Nosotros le ahorramos al Ministerio compras irregulares por casi un millón de dólares. O sea que teníamos razón lo dice el Ministerio de Turismo con los informes hoy”, agregó el ex director de Turismo.

“Le venden 280.000 dólares a una empresa que no se sabe si existe. Una empresa de Estonia con la que nunca se pudieron comunicar”, remató.