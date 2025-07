Las exportaciones de ganado en pie serán autorizadas en adelante por el MEF y Presidencia

La decisión responde a la medida que adoptó en las últimas horas el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti de suspender momentáneamente los permisos de exportación de ganado en pie, extremo que no tuvo el aval del Poder Ejecutivo.

Según supo Subrayado, la decisión es continuar con las autorizaciones de exportaciones.

En conferencia de prensa este martes de tarde, Fratti dijo por qué había tomado la decisión de suspender estas exportaciones y dijo que fue “una alerta a la sociedad en su conjunto, y al gobierno”.

“Esto se debe a que a la fecha llevamos 22.711 (cabezas) exportadas para faena inmediata, y el año pasado, en todo el año, fueron 14.621”, dijo el ministro, mientras que en Uruguay “hay seis empresas cerradas vinculadas al rubro y 1.030 trabajadores en el seguro de paro”.

El ministro insistió en la conferencia de prensa que la suspensión por él resuelta era “momentánea” y que no significaba “una prohibición”.

De hecho, dijo, hay una exportación de ganado en pie listo para faenar que se va a concretar en los próximo días y que no fue suspendida.

Consultado sobre la decisión final del gobierno de no suspender ni prohibir ninguna exportación, el ministro respondió: “el gobierno puede tomar una medida que este ministro no comparta del todo”.

Ante las críticas recibidas por parte de la oposición y de productores rurales, Fratti respondió: “A mi nadie me puede decir que no defendí el campo, no nací en avenida Brasil y Cavia, nací en el medio del campo”.