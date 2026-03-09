En el marco del Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer se realizó este lunes una jornada de prevención por enfermedades cardiovasculares en Atlántida, con la presencia de autoridades de la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Salud Pública.

Mariana Inés Drever, del Comité de Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, destacó la importancia de la jornada lograda por vía legislativa. "Fue un logro realmente para poder informar a la población y llevar un mensaje muy importante", afirmó.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las mujeres en Uruguay y en el mundo, como accidentes cerebrovasculares e infartos (cardiopatías isquémicas) responsables del 85% de las muertes femeninas. "Las mujeres mueren más de enfermedades cardiovasculares que de cualquier tipo de cáncer", indicó.

La directora de Salud de la Intendencia de Canelones, Aracelys Delgado, valoró los servicios de promoción, prevención y educación en salud con los que cuenta la comuna canaria, con la posibilidad de hacerse estudios gratuitos, como electrocardiogramas, test rápidos para la detección de diabetes o anemia y controles básicos de presión arterial.

"Las mujeres son quienes a veces quedan postergadas porque llevan a toda su familia y son las últimas en cuidarse a sí mismas", aseguró.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, sostuvo que se debe concientizar sobre la realidad de la salud cardiovascular en las mujeres, entre las pacientes y los profesionales médicos. Asumió la responsabilidad directa en la rectoría y en las modificaciones al sistema sanitario para que se adapte a las circunstancias con capacitación para advertir los factores de riesgo durante las consultas.