Gabriel Oddone dijo que "personas relevantes" lo cuestionaron por aumentar recursos para la pobreza infantil: "son lúmpenes", le dijeron

El ministro de Economía Gabriel Oddone realizó este miércoles una presentación ante empresarios de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa y allí, entre muchos otros temas, argumentó a favor de la propuesta contenida en la Rendición de Cuentas de unificar las transferencias que paga el Estado a las familias de más bajos recursos para atender la pobreza infantil.

“Tenemos que trabajar sobre el tema de la pobreza infantil. Es muy difícil, muy complejo”, dijo el ministro, y agregó que el gobierno “está poniendo sobre la mesa un instrumento que es la unificación del sistema de transferencias y destinar más recursos”.

“En absoluto eso es suficiente, en absoluto eso es todo lo que se necesita, pero es un camino que trata de ponerle prioridad a un tema del que todos decimos estar preocupados, todos nos rasgamos las vestiduras, cuando llegan las elecciones todos decimos que es el gran tema, pero no lo resolvemos, o lo resolvemos de manera fragmentada llegando desde canales diferentes”, apuntó.

Y sobre este tema Oddone contó algo que lo sorprendió para mal: “Yo me he encontrado con algunas sorpresas, con personas que nunca hubiera sospechado que me fueran a decir, ‘no, esto que vos enfatizás de la niñez, son lúmpenes. Personas relevantes. ¿Waht?”

“Esos niños o esos hogares no tienen el lobbie, ninguno de ellos, para visitarme a mi. Ninguna de las personas que representan a esa gente se ha sentado una sola vez en mi despacho. Todos los demás que me piden rebaja de impuestos, que me piden un beneficio tributario del cual no tienen derecho. O gremios que me piden que ponga un impuesto y que con un impuesto financie la actividad gremial”, cuestionó.

“En las personas más desfavorecidas, donde Uruguay tiene un desafío, porque es una bomba de tiempo, es donde tenemos que dirigirnos, con una economía más estable, más segura, más integrada. Hay que empezar a andar sin muletas, hay que empezar a jugársela más por uno, pensar menos en el Estado. Nosotros tenemos que pesar menos, ser más eficientes, reducir la presión, cosa que es fácil decir y difícil de hacer, y atender a quienes precisen atender”, concluyó.