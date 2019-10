Larrañaga afirmó que si la reforma no sale "festejan los delincuentes"

“Si la reforma no sale, festejan los delincuentes”, afirmó. “La reforma no corta libertades ni suprime garantías, son instrumentos importantísimos para ejercer la rebeldía del ciudadano y poder empezar a cambiar la seguridad pública”, sostuvo el líder de Alianza Nacional.

En una entrevista con el diario El País sostuvo que “la gente está pasando por arriba de partidos y dirigentes”. “La reforma ya no es de Larrañaga o de un sector político. Es una reforma cada vez más de la gente que se me acerca en todos lados y me dice que si no me vota, igual va a votar su reforma”, indicó.

Larrañaga afirmó que “el Frente Amplio está preso de sus prejuicios y ha dejado a los uruguayos de rehenes de una delincuencia creciente que no ha podido mitigar ni enfrentar”.