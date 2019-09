Larrañaga afirmó que las medidas de seguridad de Martínez son "el relato de un fracaso"

Afirmó que las medidas “suponen un estancamiento, y representan el segundo tiempo de políticas que ya fracasaron”.

“El gobierno del Frente Amplio fracasó en la misión de proteger a los uruguayos porque nunca tuvo la decisión de enfrentar el delito. Han pasado de diagnóstico en diagnóstico y han sido permisivos con la delincuencia porque en el fondo tienen prejuicios para ejercer la autoridad. Confunden autoridad con autoritarismo, y están permeados por las visiones sociológicas que culpan a la sociedad por sus delincuentes”, sostuvo Larrañaga en un editorial.

“Eso que prometen lo podrían haber hecho en estos 15 años de gobierno nacional, y en los 30 años que han gobernado Montevideo”, dijo. “Martínez no ha podido ordenar la recolección de basura y hasta tuvo que recurrir a militares cuando tuvo conflicto con Adeom y promete poco menos que rehacer los barrios, los mismos barrios que desatendió él y todos los gobiernos del Frente”, agregó.

Larrañaga fue muy crítico respecto a la profundización de los Operativos Mirador y a la creación de equipos de investigación criminal de alta dedicación operativa. “No puedo imaginar confesión más grande, más grave y más irresponsable de una fuerza que está en el gobierno. Hablan como si fueran escandinavos recién llegados al Uruguay. Señores, ustedes son el gobierno. Si no hay equipos de investigación criminal de alta dedicación operativa es porque ustedes no los crearon. Todo lo que dicen que harán es la confesión de todo lo que no han hecho”, enfatizó.

Sostuvo que desde el gobierno “siguen fieles a ponerle plata a los problemas y no soluciones” y cuestionó que con un presupuesto de 850 millones de dólares, “lejos de obtener mejores resultados (se) ‘logró’ batir los récords de delitos”.

Criticó que se proponga la creación de un “Cuerpo de Elite” en la Policía para investigar y reprimir el ingreso, almacenamiento y envío de droga al exterior. “Esta parece ser la reacción a que les haya pasado por delante 5.000 kilos de cocaína, que entró y salió del país y nos enteramos porque los descubrieron en Europa; entró y salió un elefante de cocaína y no lo vieron”, afirmó.

Indicó que “para no darle la razón”, el gobierno no reglamenta la ley que prevé el patrullaje fronterizo de las Fuerzas Armadas. “El gobierno hace campaña en la omisión de reglamentar”, dijo.

“Ni los opositores más acérrimos habíamos podido detallar con tanta precisión el fracaso del Frente Amplio como lo hace el relatorio de medidas que propone el candidato oficialista y su equipo. Todo lo que propone supone la confesión explícita de lo que no han hecho, del mal rumbo que tienen en materia de seguridad; es el relato de un estrepitoso fracaso”, afirmó Larrañaga en otro párrafo de su columna.

Dijo que “falta voluntad de combatir al delito” y “voluntad de defender al honesto. Voluntad de ejercer la autoridad sin complejo de culpa. Sin esa voluntad de cambio en la orientación del gobierno de la seguridad pública, no puede haber mejores resultados”.

Reafirmó el “compromiso” del Partido Nacional “de abordar el problema de la seguridad sin prejuicios, fortaleciendo jurídica y simbólicamente a la Policía, reorganizándola para que tenga mejores herramientas para reprimir el delito, para que combata frontalmente al crimen organizado, recuperando territorios que han sido abandonados por el Estado, compromiso con la reforma del sistema carcelario y con las políticas de prevención, y rehabilitación”.

Abogó por los cambios propuestos en la reforma constitucional “Vivir Sin Miedo” para que “todo ciudadano” pueda “vivir seguro”.