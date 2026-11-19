El Ministerio del Interior inició una investigación de urgencia para conocer qué respuesta hubo luego de que un hombre se retiró la tobillera electrónica e intentó matar a su expareja. La víctima está grave y el agresor se suicidó.

El hombre, de 41 años, tuvo una relación de unos tres meses con la mujer de 38. El 11 de noviembre, ella lo denunció por violencia doméstica a raíz de que la amenazó de muerte. El 16 de noviembre, dos días antes de que ocurriese el intento de femicidio, le colocaron una tobillera electrónica que se quitó antes de dispararle.

La investigación fue dispuesta por el director de la Policía, José Manuel Azambuya, con el objetivo de "saber claramente cómo fue la cronología y, si hubo algún tipo de falencia, cuál es la falencia, pero tenerla documentada. Eso da garantías en ese proceso de la investigación para tomar las decisiones posteriores a haber recibido esa información".

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La víctima permanece internada en estado grave. Desde la escena hasta el Hospital del Cerro la trasladó la Policía, que llegó a la escena por un llamado al 911 que realizó el jefe de la mujer, que al ver que no iba a trabajar y estando al tanto de la situación de violencia, concurrió a su casa, donde encontró todo desordenado y sin presencia de la víctima.

La mujer estaba en un predio, recostada contra la puerta de un auto, herida de bala. Cuando la Policía llegó para trasladarla al Hospital del Cerro, escuchó un disparo, que fue del femicida, que se mató.

La investigación de urgencia buscará determinar si la tobillera emitió una alerta y qué respuesta se dio de parte de la Policía.

Ahora, el plazo es de 48 horas, para determinar si continúa la investigación por la vía administrativa, en caso de que se detecte una omisión.