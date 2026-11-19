El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM), Leonardo Herou, anunció este jueves el incremento de recursos, como maquinaria pesada, camiones y cuadrillas privadas, para normalizar el servicio de recolección de residuos en el departamento y que se mantendrán hasta después de las fiestas de fin de año.

"Se va a ir mejorando y lo vamos a sostener hasta pasadas las fiestas. Vamos a cuidar, vamos a seguir trabajando para que los servicios se normalicen", dijo en referencia a la recolección de residuos en contenedores en la vía pública.

Herou rechazó que el uso de recursos privados en la recolección de la basura sea una privatización del servicio. "No estamos privatizando nada", insistió. "Acá tiene que haber trabajo, mucho trabajo, entendiendo que este es un tema complejo y hay que abordar los distintos desafíos de la complejidad de este problema", agregó.

El jerarca remarcó que en las zonas en las que el servicio se presta a través de funcionarios municipales continuará siendo así, "pero ante situaciones complicadas, como la que estamos atravesando, convocamos a actores privados para que aporten en lo que es la limpieza de la ciudad".