RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARA RECAUDAR FONDOS

Lanzan figuritas del mundial con figuras del Frente Amplio

Es una campaña de finanzas de la coalición de izquierda.

figuritas-frente-amplio

La Comisión de Finanzas de un sector del Frente Amplio lanzó una campaña de recaudación de fondos mediante la venta de figuritas que simulan ser del Mundial FIFA 2026, pero que tienen fotos de dirigentes del gobierno.

La campaña la lanzó Asamblea Uruguay 2121, con libretas, remeras que reclaman la creación de una Universidad de la Educación y también figuritas con caras del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el director de Educación, Gabriel Quirici; y la senadora Blanca Rodríguez, entre otros.

Las figuritas no tienen un precio fijo sino que se venden “a voluntad” de lo que quiera pagar el comprador.

orsi: el 50% de los votantes del frente amplio en uruguay simpatiza con bukele, una encuesta dio eso, tremendo, ¿no?
Seguí leyendo

Orsi: "El 50% de los votantes del Frente Amplio en Uruguay simpatiza con Bukele, una encuesta dio eso, tremendo, ¿no?"

En los años noventa, el exintendente de Durazno, Carmelo Vidalín, publicó un álbum de figuritas sobre él y sus cosas, y regalaba a niños y familias ese álbum y sobres de figuritas.

Temas de la nota

Lo más visto

Niño Godzilla: el fenómeno muy potente que llega con eventos severos de lluvias y tormentas
FENÓMENO METEOROLÓGICO

Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas
MONTEVIDEO

Nueva filmación del hombre buscado por delitos sexuales lo ubica en Brazo Oriental acosando a otra adolescente
En piedras blancas

Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM

Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
Kilómetro 252 de ruta 5

Murió el conductor de un camión tras chocar de atrás a otro camión en ruta 5, Paso de los Toros

Te puede interesar

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril
Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos video
OMISIÓN CENSAL DE 10,3%

Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos
Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional video
INVESTIGAN

Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional

Dejá tu comentario