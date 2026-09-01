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Lanzamiento del Sello Conmemorativo por los 130 años del BROU

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El pasado lunes 31 de agosto se llevó a cabo el Lanzamiento del Sello Conmemorativo por los 130 años del Banco República Oriental del Uruguay, tal como ocurriera en los aniversarios 120 y 125.

Junto a El Correo Uruguayo, quien, abocándose al principal rol que cumple la filatelia, de divulgar los hechos relevantes de la historia de los pueblos, tanto dentro como fuera de fronteras, se pone en circulación un sello que conmemora los 130 años de historia de una institución que forma parte la identidad de nuestro país.

El sello, que ya se encuentra en circulación, se encuentra disponible tanto para coleccionistas como para usuarios de El Correo, con costo de $ 37.

Se hicieron presentes en el evento la Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; Presidente del Banco de Seguros del Estado, Marcos Otheguy; el Presidente del BROU, Álvaro García; Vicepresidenta, Adriana Rodríguez, los Directores Leandro Francolino, Ignacio Fessler y Martín Fernández; el Presidente de El Correo Uruguayo así como jerarquías y funcionarios del Banco y de El Correo Uruguayo.

De esta manera, el BROU celebra la historia que cimienta y proyecta su futuro.

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