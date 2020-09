“Entre otras cosas, el 1º de marzo no solo hubo un cambio de gobierno y de orientación económica, sino también hubo un cambio en eso. Pasan a gobernar los que no insultan, los que no agravian, y los que hacen de la excelencia un camino, y de los que admiran a los que se esfuerzan, y por eso no relativizamos absolutamente nada, y ese es uno de los cambios más importantes que se dan en el país, y que creo que la gente pidió a gritos. (La gente) está cansada del insulto y del agravio constante”, agregó el presidente.