Lacalle ratificó compromiso de gobierno de hacer el esfuerzo para bajar costos

“No debe haber peor cosa que decir: ‘vamos a llegar a este registro’ y no actuar en consecuencia. Prefiero que no me digan a dónde van a llegar, prefiero que me digan dónde se van a esforzar”, dijo Lacalle en su disertación ante empresarios por el Día del Exportador.

Volvió a cuestionar a la actual administración por no aumentar las tarifas. “La primera tapa que abrimos nos encontramos con una decisión del gobierno distinta a la de los últimos 15 años”, afirmó. “Eso no altera el compromiso de que el esfuerzo lo va a hacer el gobierno”, dijo.

Aseguró que Uruguay debe tener un Estado fuerte en los centros educativos de la periferia, donde “los chiquilines no están aprendiendo” o un Estado justo, que “ejerza la autoridad en todo el territorio nacional”.

ASTORI

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, expresó que Lacalle Pou empezó “mal la transición” por “ignorancia” y “mala fe”.

Demuestra “mucha ignorancia” e incurre en una “falsedad del discurso convocando a la tolerancia y a la unidad” al mismo tiempo cuestiona al Poder Ejecutivo por ratificar su decisión de mantener las tarifas públicas hasta el fin del período, expresó Astori al semanario Búsqueda.

Astori dijo además que el presidente electo confunde la transición con gobierno. “Una cosa es entregar la mayor información posible para facilitar las tareas del próximo gobierno y otra cosa es decirle al gobierno lo qué tiene que hacer y criticar porque no coincidimos con lo que él quisiera hacer. Tal vez sigue creyendo en una de las mayores faltas de respeto que le oí en la campaña al afirmar una y otra vez que tenemos un presidente ausente, consignó.

Y señaló que la reacción ante la confirmación del gobierno actual de no subir las tarifas “ilustra y muestra una combinación de ignorancia y mala fe preocupante. Pasaron 5 años señalando que las tarifas son altas y proponiendo rebajarlas y ahora que la situación de las empresas públicas lo permitía, y se resolvió en julio no hacer el ajuste de enero de 2020, se queja porque no las subimos y eso perjudica el volumen de ingresos públicos”, afirmó Astori.

ASTORI MURRO TARIFAS

Desde el oficialismo se insiste en que la decisión de no subir tarifas se decidió y comunicó en julio de este año. Así lo expresaba el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, una entrevista en el programa Arriba Gente de Canal 10, el pasado 30 de julio.