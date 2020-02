Lacalle Pou y sus futuros ministros están reunidos repasando la ley de urgente consideración

La reunión se está desarrollando en el Hotel Esplendor y durará hasta media tarde.

Lacalle Pou encabezará la primera parte del encuentro y luego tomará la posta el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, redactor de los 457 artículos de la ley ómnibus que se enviará al Parlamento en los primeros días de marzo.

El coordinador del encuentro es el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

La reunión no tiene por objetivo realizar agregados o enmiendas al proyecto, sino que se informará a cada cartera en detalle de los temas que le atañen capítulo a capítulo.

Las correcciones, agregados y cambios corren por otros carriles. La encargada de esta tarea es la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. Ella trabaja además con los comandos de los otros cuatro partidos que integran la llamada "coalición multicolor".

La senadora del Frente Amplio Lucía Topolansky afirmó que si bien el objetivo de la ley de urgente consideración es acelerar los tiempos del gobierno electo, la oposición se tomará su tiempo para analizar una ley tan extensa como compleja.

En tal sentido dijo que su sector llamará uno por uno a todos los ministros del nuevo gobierno para que informen sobre los alcances del articulado.

"Si la ley entra el 3 de marzo, el 19 o 12 de marzo se va a estar llamando a todos los ministros, y es una pena porque cuando tienen que estar organizando su cartera, van a tener que estar en el Parlamento. Pero bueno, el grupo multicolor que dirige el país lo decidió así y tienen la libertad de hacerlo", dijo Topolansky.

Por el momento, se trata de un anteproyecto en el que el gobierno electo integró su propio programa y algunos de los conceptos de "Compromiso por el país", un documento firmado por los socios de la coalición.

Lacalle Pou dijo que antes de ser enviado al Parlamento tiene que haber acuerdo entre todos los sectores.

"Puede quedar en 200 artículos o en 600. Todo depende de los aportes y el rechazo de los socios de la coalición", afirmó Lacalle Pou en una entrevista con El espectador el 22 de enero.

"La idea no es poner un biombo a la política", sostuvo. "Puede pasar que nos digan 'esto no lo llevamos'. Y bueno, es lo natural de la vida. También puede pasar que se incorporen cosas que no están contenidas en la ley".