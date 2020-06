Lacalle Pou sobre Talvi: "Los tiempos personales uno los tiene que entender"

"Con Ernesto que tuvimos una reunión el martes, que debo decir fue muy afectuosa, muy conceptuosa de él para mi persona, coincidimos en que vamos a empujar del carro, coincidimos en que la palabra empeñada, siempre entendí que es una persona que puede aportarle al país y sigo creyendo lo mismo", añadió.

"Los tiempos personales uno los tiene que entender, que respetar, obviamente que trata de incidir. Ernesto Talvi es el canciller de la República, ha hecho un gran trabajo en este tiempo y lo va a seguir haciendo".

"No me corresponde a mi evaluar personalmente sus decisiones, sí políticamente. Lo vamos a conversar todo. Sé que las cuestiones personales en política quedan atrás del personaje, a mi no me gusta porque los servidores públicos somos eso, servidores públicos".

"Qué va a pasar en el tiempo, no sabemos. Sí sé que va a estar en la primera línea de batalla para que al país le vaya bien. Si al gobierno le va bien, al país le va bien y ese es el compromiso que hemos asumido: nosotros dos bilateralmente en privado, en público y cada uno de nosotros con el resto de los uruguayos".