Lacalle Pou respaldó a la Justicia y la Fiscalía en la investigación del caso Astesiano

Para Lacalle Pou, eso “no quiere decir que no se la pueda criticar”. “Personalmente, a mí no me habrán escuchado criticando a la fiscal ni antes, ni no lo voy a hacer ahora. Me podrá haber gustado o no las cosas que pasaron. De hecho, afectación política la hubo en lo personal, por supuesto. Ahora, no me escucharon ni de alguna manera menospreciar la acción de una fiscal, porque me guste mucho, poquito o nada la situación que se estaba viviendo”, agregó.