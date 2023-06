Lacalle Pou respaldó a Heber y afirmó que postura de Cabildo en Diputados no pone en riesgo a la coalición

“Yo separo claramente las políticas de gobierno de los estados de ánimo, punto final”, dijo el mandatario en Nuevo Berlín tras ser consultado sobre la postura de diputados de Cabildo Abierto de no acompañar la moción que respaldaba la gestión de Heber.

“Me conocen a esta altura, saben que no voy a entrar en chiquita”, afirmó Lacalle Pou. Y agregó que el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, perteneciente a Cabildo Abierto, inauguró en la jornada un complejo de viviendas de Mevir, una de las políticas de Estado.

“Cabildo Abierto integra la coalición”, enfatizó el mandatario, para señalar que lo ocurrido en Diputados no genera fisuras ni pone en riesgo a la coalición de gobierno.

“Es un escenario nuevo”, que un ministro del gobierno salga del Parlamento sin el respaldo mayoritario, reconoció. Al ser consultado por cambios en el Ministerio del Interior, respondió que no. “Los que tienen que explicar son otros, no yo”, enfatizó.

Respecto a la moción de censura que promueve el Frente Amplio, Lacalle Pou afirmó que “es una instancia del Parlamento, que esperemos que el ministro la supere”. Y criticó: “vende más cuando no están los votos, que cuando están los votos”.

El presidente reiteró que no está conforme con los resultados en seguridad pública. “Mientras que existan actos violentos en nuestro país, no vamos a estar conformes porque no toleramos que la violencia sea una manera de relacionamiento entre los uruguayos”, dijo.

“Estamos conformes, no; estamos mucho mejor que hace años, sí; no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los números no mienten”, puntualizó.

Reconoció que “tenemos un problema con los homicidios, obviamente que tenemos un problema con los homicidios”, y habló de un descenso notorio en los homicidios cometidos por una rapiña o hurto y un crecimiento enorme en los homicidios por enfrentamientos por el narcotráfico.

“El gobierno ha combatido como nunca” el narcotráfico, indicó el mandatario y mencionó un récord de clausura de bocas de pasta base, de indagados, incautación de droga y dinero.

“No, no nos tenemos que acostumbrar (al narcotráfico), si yo te digo que me tengo que acostumbrar me tengo que sacar la banda (presidencial), dársela a otro y agarrar para otra cosa”, concluyó.