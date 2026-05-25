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COMUNICADO DEL SINDICATO

COFE sale al cruce del gobierno por ley presupuestal de "gasto cero"

El sindicato de funcionarios públicos cuestiona un documento sobre "lineamientos" para la Rendición de Cuentas.

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El sindicato de funcionarios estatales, COFE, salió al cruce del gobierno por los lineamientos establecidos para la ley presupuestal de este año, que se basan en una política de "costo cero" y de resignación del gasto ya ejecutado.

El gobierno hizo reuniones por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que debe ir al Parlamento dentro de junio, sin que trascendiera el contenido de las instrucciones que el MEF comunicó a cada repartición, pero COFE emitió una declaración en la que cita expresiones entrecomilladas de un documento de "lineamientos".

Dice el sindicato que "el objetivo del gobierno no parece ser fortalecer las políticas públicas ni mejorar la atención a la población", sino "que sus números cierren a cualquier costo, aplicando una política de "costo cero" y de resignación del gasto ya ejecutado".

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Eso supone que no se podrán usar partidas pendientes y que la ley presupuestal no asignará partidas adicionales al Presupuesto votado el año pasado.

El gobierno había dicho que hay prioridad para la infancia, con la inclusión de aumento de partidas de gasto social según lo acordado en el Diálogo Social.

"En lo referente a funcionarios, el gobierno vuelve a reafirmar el mismo criterio: todo deberá financiarse mediante reasignaciones internas", agrega el gremio.

COFE sostiene que mientras que "el gobierno establece como uno de los criterios la eficiencia fiscal", por otro lado "continúa con los nombramientos de encargaturas a dedo en todo el Estado".

Finalmente, dice que rechaza "la política de ajuste y de costo cero impulsada por el gobierno" y considera que se debe "convocar en forma urgente los ámbitos de negociación colectiva con el Poder Ejecutivo a los efectos de intercambiar sobre la próxima Rendición de Cuentas".

COMUNICADO COFE

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