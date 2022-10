Lacalle Pou sobre reemplazo de jefe de seguridad: "No se necesita esa figura"

En el marco de la Fiesta de la Agricultura celebrada en la localidad de Carmelo, el mandatario fue consultado por la prensa sobre el reemplazo de Astesiano y aseguró que tiene un equipo y "no se necesita esa figura, desde mi punto de vista". Y agregó: "Yo ando básicamente solo. Me gusta andar entre la gente, no soy una persona que ande con seguridad. Capaz que antes estaban acostumbrados a otra cosa, a mi me gusta andar solo. La seguridad la tengo que tener por un tema protocolar si fuera por mí andaba solo".