El expresidente Luis Lacalle Pou realizó este miércoles una aparición pública al participar en la celebración de los 50 años de la empresa de transporte de pasajeros Turismar, junto al exmandatario Julio María Sanguinetti.

"Gracias por la invitación. No salgo de la cueva", afirmó el expresidente al llegar al lugar del evento en el que fue recibido por Sanguinetti y directivos de Turismar, entre ellos, el gerente general, Fernando Chainga.

Tras saludar a los presentes, Lacalle Pou mantuvo un breve diálogo con los empresarios en el que se refirió a la presencia de la compañía en el país y a la inauguración de las obras de infraestructura durante su período de gobierno entre 2020 y 2025.

El expresidente participará el domingo 9 de agosto en la celebración de los 190 años del Partido Nacional a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Matriz de Ciudad Vieja, frente a la casa partidaria. Está previsto que Lacalle Pou pronuncie un discurso al cierre de la actividad. Lacalle Pou realizó una aparición pública en el 50º aniversario de la empresa Turismar: "No salgo de la cueva", aseguró.



https://t.co/XZnYb5tx6L pic.twitter.com/pjCu5DpNxQ — Subrayado (@Subrayado) July 29, 2026