"En la mañana de hoy le presentamos a los legisladores de la coalición las líneas generales del presupuesto nacional. Ellas obedecen a un plan, un plan que se fue desarrollando durante la campaña electoral, en las etapas sucesivas, que se redondeó en el Compromiso por el país que suscribieron los partidos de la coalición. Un plan que se empezó a llevar adelante apenas empezó el gobierno, aun ante el surgimiento de la pandemia", comenzó diciendo el presidente en Torre Ejecutiva.

"La atención principal fue y es la salud de los uruguayos. Sin perjuicio de ello, se siguió trabajando en el plan, un plan de reactivación económica, que contó con decretos, que contó con leyes. Un plan que tuvo a la Ley de Urgente Consideración como un compromiso de campaña que se votó por la coalición e inclusive el Frente Amplio acompañó algunos de sus artículos, y ahora sigue con la Ley de Presupuesto", indicó.

El presupuesto está condicionado "por los resultados de los gobiernos anteriores", dijo Lacalle y aclaró: "esto no es una excusa. Nosotros no vamos a usar una excusa, que podría ser válida, que no se van a poder cumplir con los planes por los números que recibimos".

"Sabemos que los ingresos provienen del bolsillo de los uruguayos y aquí una vez más un cumplimiento de un compromiso electoral: 'no vamos a aumentar los impuestos'", reiteró el mandatario. "Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos (...) Los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva", reafirmó.

"Este presupuesto, es un presupuesto austero. Es un presupuesto de ahorro. Vamos a cumplir con el compromiso electoral, que obviamente se retrasó por el Covid de tener un ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares o más. Con lo cual el ahorro comprometido va a estar y la no suba en los impuestos también en este presupuesto nacional", afirmó.

"El presupuesto tiene como centro a las personas, la vida de los uruguayos. Tranquilamente les podemos decir que, aún con las restricciones, aún cumpliendo con el plan de ahorros, aún sin aumentar los ingresos, se puede cumplir con los compromisos", subrayó.

EMPLEO, VIVIENDA, SALUD E INFRAESTRUCTURA

"Es un presupuesto que va a tener una profunda vocación se sensibilidad social, que tiene la generación de empleo, uno de sus pilares fundamentales. Que tiene la recuperación de la educación de calidad para generar oportunidades. Que tiene, como los dijimos en campaña, una apuesta a que esos miles de uruguayos que viven en condiciones indignas, puedan tener una vivienda decente, y estoy hablando de los miles de uruguayos que viven en asentamientos", enfatizó.

"Un presupuesto que habla a la clase media, también en lo que hace a la obtención de su vivienda. Un presupuesto que fortalece a la salud, en las patologías y enfermedades históricas y también en las que se están dando con más frecuencia, en lo que significa a la salud mental. Un presupuesto que va a hacer hincapié en las adicciones, esos miles de uruguayos, por lo general, jóvenes que son adictos y no tienen un tratamiento por parte del Estado a su alcance", dijo Lacalle Pou.

"Un presupuesto que va a destinar recursos y va a obtener recursos de manera extraordinaria para la generación de infraestructura tan necesaria para nuestro país, y realmente generar esa descentralización para la igualdad de oportunidades", afirmó.

DÉFICIT E INFLACIÓN

"Por eso, es un presupuesto realista y optimista", dijo el presidente. "Estamos convencidos de que si generamos esos ahorros en los primeros tiempos, los números van a ser números que nos autoimponemos y que le debemos a los uruguayos, y estoy hablando del déficit y de la inflación, que van a tener una caída importante si cumplimos con nuestro programa, y al mismo tiempo, esa parte del Uruguay que no va a ver su economía tocada, porque nos tenemos que recuperar más ingresos", agregó.

"El déficit va a crecer ahora. De hecho, ya está creciendo y veremos a dónde termina", dijo el presidente y estimó que cerrará 2020 en 6,5% del PBI.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, acotó que en 2021 el déficit cerrará en el entorno del 4,1% por acción del plan de ahorro que prevé implementar el gobierno y en 2024 se proyecta en 2,5%.

El compromiso del gobierno es reducir el déficit sin incrementar los impuestos. "El escenario base para nosotros es de una inflación cayendo a lo largo de este período", dijo la ministra de Economía y Finanzas.

Para este 2020 se prevé una caída de la actividad en el entorno del 3,5%.

INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR

"Es un presupuesto equilibrado, realista, y de acuerdo al plan", reiteró. Habló de confianza, de cumplir lo pactado y de compromisos. "Esa confianza es la que buscamos generar dentro de nuestras fronteras para aquel que invierte unos pocos pesos o el gran inversor, diga: 'vale la pena, porque yo confío en el camino que me han trazado y están cumpliendo', y también en el concierto internacional para que el Uruguay sea receptor de habitantes e inversiones".

Lacalle Pou anunció una "política muy agresiva con respecto al comercio exterior". Respecto a la firma del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente dijo: "obviamente, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para que así sea, pero tampoco nos enamoramos de los Tratados de Libre Comercio. Sí nos enamoramos de tratar de colocar nuestros productos sin aranceles, será con Tratado de Libre Comercio, será mediante cuotas, será mediante otras negociaciones".

FUERZAS ARMADAS

El mandatario anunció que una comisión multipartidaria trabaja en la reforma de la seguridad social. "Va a tratar no solo del sistema general sino que va a abordar a los subsistemas, seguramente", dijo sobre el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. "Gran parte del plan hace a la reforma de la seguridad social", indicó.

Respecto a las retribuciones de los soldados, Lacalle Pou dijo que está en el Compromiso por el país firmado por la coalición de gobierno, y anunció que habrá un aumento, aunque evitó manejar cifras y números.

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

"Las áreas sensibles no se van a tocar. En Uruguay no va a faltar una ambulancia, de hecho van a haber más ambulancias. En Uruguay no va a faltar un docente. Ojalá que haya docentes más capacitados y con más herramientas, dijo Lacalle Pou.

"Nosotros tenemos la obligación moral que es cuidarle los recursos a los uruguayos", reiteró.

En cuanto al presupuesto de la educación, afirmó que "no está cerrado aún" y dijo que "hay consonancia entre las autoridades de ANEP, MEF y OPP".

"Si las proyecciones se cumplen, podemos tomar las rendiciones de cuentas para generar determinadas variaciones", agregó.

Lacalle Pou anunció el compromiso de fortalecer la formación y la profesión docente. Y reiteró que "no se va a recortar gastos en investigación y en algunos programas se van a fortalecer".

CORONAVIRUS

El presidente contextualizó la presentación del presupuesto en el marco de la pandemia por el coronavirus: "no hemos agotado los gastos que podemos hacer por la crisis", dijo Lacalle Pou. La estimación del gobierno es que el gasto por la pandemia ascenderá a los 768 millones de dólares (1,6% del PBI).

En 2020 no hemos escatimado ni vamos a escatimar en gastos destinados a la pandemia, dijo la ministra Azucena Arbeleche.