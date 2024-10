Lacalle Pou participó en la demolición de la última vivienda del asentamiento Kennedy

“En toda sociedad, por más chica que sea, siempre hay uno que se sale de los límites, que trasgrede positivamente, que no se queda en el confort de lo conocido y de lo hecho”, expresó.

“Es la única manera en la cual podemos evolucionar como especie”, indicó. “Si todavía estamos acá como sociedad y estamos mucho mejor que tres o cuatro generaciones para atrás, aunque a alguno no le guste escuchar eso, es porque se ha roto límites de manera positiva y han sido ejemplo”, sostuvo.

“Cuando una política se convierte en un clásico genera, al que no tiene complejo, al que no tiene envidia y no tiene celo, si realmente quiere el bien común, a imitar algunas cosas”, remarcó. “Imitar lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal”, acotó.

“Por algo sirve ser el primero, para los que vienen atrás miren y digan: “esto hay que seguir, esto hay que cambiar”, enfatizó.

Lacalle Pou recorrió el barrio y destacó que los vecinos se han apoderado de los espacios

VECINOS

Los primeros días para los vecinos del Kennedy en el nuevo barrio es todo novedoso. “Estaba deseando mudarme”, dijo una de las vecinas que vivió 47 años en el Kennedy. “El barrio estaba muy decadente. Cambió para mal”, afirmó. Para los nuevos vecinos ha sido un gran cambio.