Lacalle Pou: "No vamos a seguir intermediando con alguien que no quiere dar los datos, porque no es justo"

El mandatario aseguró que no hay corte de suministro y aclaró que "lo que hay es corte de intermediación". "Los alimentos para las ollas están todos", dijo. Y aseguró que esta organización no daba a conocer la información. "Es comida que pagan todos los uruguayos con los impuestos", señaló.

El presidente se refirió al comunicado que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social sobre este situación. "Los alimentos están pero, no vamos a seguir intermediando con alguien que no quiere dar los datos porque no es justo, no es lógico", sostuvo. Por su parte, el Mides detalló nueve puntos donde señalan los incumplimientos de la Coordinadora Popular y Solidaria. Destacan que la coordinadora recibió desde el inicio el apoyo estatal a ollas y merenderos, con aproximadamente 1.600.000 kg de alimentos, a través del ministerio.