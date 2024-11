Lacalle Pou: "No hay más verdad que la realidad" y "contra la realidad y los números es medio terco pelearse"

Seguí leyendo "Me resisto a pensar que nuestro país tenga un gobierno de extremos", dijo Lacalle Pou en Dolores

El mandatario indicó que “no es el delito que más ha bajado, sí los otros” y recordó que “se quebró la tendencia”. “Todos estos delitos iban al alza, inclusive cuando habían prometido hace algunos años que se iba a bajar un 30%. Siempre fueron al alza”, sostuvo. “Es la primera vez que en muchísimos años que ahora está descendiendo sensiblemente la cantidad de delitos como la rapiña, el hurto, el abigeato”, agregó.

Al ser consultado sobre los homicidios de menores de edad, Lacalle Pou expresó que “una muerte, sin importar la edad, es una muerte de un uruguayo, de una persona”. “A mí me cuesta ingresar en el terreno de ponerle número, gráfica y estadística”, afirmó. El mandatario se refirió a la gráfica de muertes de niños por homicidio durante otros años, pero enfatizó: “de qué sirve la comparación, de qué sirve cuando ves que un niño está metido en el medio de una acción delictiva. Cuando hay un ajuste de cuentas o una venganza y el que recibe un tiro es un niño que, por definición, es inocente y no tiene nada que ver”. “De eso hay que alarmarse, preocuparse y además ocuparse”, remarcó.

VIVIENDA

Respecto a la vivienda, Lacalle Pou manifestó: “yo no recuerdo haber prometido 50.000 viviendas y que tampoco esté en el programa de gobierno”. El presidente destacó la “inversión enorme” en vivienda, pasando de 240 a 460 millones de dólares, con récord de Mevir en localidades de todo el país, además del Plan Juntos y recordó la reducción de las tasas de interés al 2% que pagan las cooperativas.

Además, remarcó la “inversión histórica” en salud mental con una partida anual de 20 millones de dólares, dispuesta en la última Rendición de Cuentas.

Lacalle Pou apuntó a dirigentes políticos que no conocen el interior. “Como no todo el mundo conoce el país, porque no lo ha recorrido ni siquiera en campaña electoral, capaz que está bueno mirando Uy Map pasan dos cosas: se conoce algunos lugares del país por lo menos a través de una app, y segundo, se conoce lo qué se va a hacer”.

FISCAL DE CORTE

El mandatario también fue consultado sobre la designación del fiscal de Corte. Recordó la necesidad de contar con una mayoría especial, que los votos de la coalición de gobierno no alcanzan para el nombramiento. “No hubo posibilidad de negociar y de que acepte el Frente Amplio con determinados nombres”, indicó. “Cuando no hay posibilidad de acuerdo es muy difícil nombrarlo”, enfatizó.

TRANSICIÓN

Lacalle Pou habló de la transición y afirmó que espera poder llamar al presidente el domingo en la noche. “Espero poder llamarlo el domingo”, dijo y recordó que “hace cinco años me llamó el presidente Vázquez, pero no me felicitó”. “Yo espero que el domingo, aunque falten los votos observados que más o menos ya se sabe la tendencia que corren, si hay un claro ganador que se reconozca y yo ahí levanto el teléfono y lo llamo”, indicó.

El mandatario sostuvo que las decisiones importantes las tomará en comunicación con el presidente electo. “Tampoco voy a tomar un camino que dentro de 90 y pico de días se de vuelta para atrás”, sostuvo.

“La transición tiene que ser bien abierta, dejar los organismos libres cuanto antes para que el 1 de marzo se puedan meter para adentro y para que ya empiecen con su gestión”, afirmó.