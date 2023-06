Lacalle Pou miró el partido por TV y celebró en redes sociales: "Uruguay campeón que no ni no"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou , miró el partido de Uruguay Vs. Italia por TV y celebró en redes sociales.

Junto a una foto en la que se ven diferentes momentos del festejo de la final del Mundial Sub 20 en la pantalla, el presidente escribió: "Uruguay campeón que no ni no!!! Felicitaciones a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que hicieron este sueño posible (sic)".