Lacalle Pou sobre Maduro: "atenta contra todo lo que yo creo que tiene que ser un político"

El ex presidente de la república, Luis Lacalle Pou , participó de un evento organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, sobe diálogos de la democracia.

Allí se refirió a Venezuela y fue critico de Nicolás Maduro “no ha una salida aparente, no hay ni con bloqueo, no hay ni con elecciones, no hay nada cuando la separación de poderes clásica y tradicional muere, no hay tutía”.

Lacalle Pou también se refirió a Maria Corina Machado y a Edmundo González “la admirable mujer que es María Corina Machado, ha hecho lo imposible. Edmundo, aceptando saliendo del mundo de negocios, a poner su nombre, a pesar de sus años. Los venezolanos a lo largo y ancho de todo el mundo, y después muchos líderes que se le han jugado con ellos y otros tantos que han sido funcionales”.

Seguí leyendo Ministro Oddone sobre impuestos: "no es lo que hubiera querido"

Sobre su relación con Nicolás Maduro, el expresidente afirmó que “no tengo muy buen vínculo con él (...) porque como a mí me gusta decir las cosas que pienso en general y no me gusta decirlas cuando no están”.

Por otra parte, destacó cambios en seguridad en El salvador, país, al que dijo, visita por el surf pero cuestionó a Bukele por su recolección indefinida.