Lacalle Pou sobre Maduro: "atenta contra todo lo que yo creo que tiene que ser un político"
El ex presidente participó de un evento organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, sobe diálogos de la democracia y habló también de María Corina Machado, de Edmundo González y de Bukele.
Allí se refirió a Venezuela y fue critico de Nicolás Maduro “no ha una salida aparente, no hay ni con bloqueo, no hay ni con elecciones, no hay nada cuando la separación de poderes clásica y tradicional muere, no hay tutía”.
Lacalle Pou también se refirió a Maria Corina Machado y a Edmundo González “la admirable mujer que es María Corina Machado, ha hecho lo imposible. Edmundo, aceptando saliendo del mundo de negocios, a poner su nombre, a pesar de sus años. Los venezolanos a lo largo y ancho de todo el mundo, y después muchos líderes que se le han jugado con ellos y otros tantos que han sido funcionales”.
Sobre su relación con Nicolás Maduro, el expresidente afirmó que “no tengo muy buen vínculo con él (...) porque como a mí me gusta decir las cosas que pienso en general y no me gusta decirlas cuando no están”.
Por otra parte, destacó cambios en seguridad en El salvador, país, al que dijo, visita por el surf pero cuestionó a Bukele por su recolección indefinida.
