Lacalle Pou lamentó que el FA "no haya presentado ideas" sobre reforma jubilatoria

El presidente Lacalle Pou celebró el acuerdo alcanzando en la coalición de gobierno para presentar un proyecto de ley de reforma jubilatoria y cuestionó al Frente Amplio ( FA ) por no presentar aportes a la discusión.

“Lamentamos que no se hayan presentado ideas. Si hace 15 años se viene diciendo que es necesaria una reforma de la seguridad social, no se hizo tal reforma, y ahora tenemos la posibilidad y no se hacen aportes, bueno, esperemos que en el Parlamento se aporte positivamente para una reforma que ojalá tenga el máximo consenso”, dijo Lacalle Pou en Colonia durante una rueda de prensa.