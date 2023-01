Lacalle Pou en la Celac: "hay países acá que no respetan ni la democracia ni los derechos humanos"

También fue crítico con el foro de la Celac. "Practiquemos con la acción lo que decimos con nuestros discursos. Porque para que ese tipo de foros subsista en el tiempo, tiene que generar esperanza, y la esperanza se genera sobre el camino andado, sobre la palabra puesta en práctica en la acción. Y para que estos foros subsistan no pueden tener el carácter de club de amigos ideológicos. Es más, en la variedad y en el cambio y en la alternancia, estará la fortaleza de esta organización, de este foro".

Sobre los vínculos por afinidad ideológica, Lacalle agregó: "En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá, y no sabemos quién nos va a suceder. No sabemos cuál va a ser su ideología. Sí sé, y hablo en nombre de Uruguay, que venga quien venga va a representar los intereses nacionales y va a venir aquí a la Celac a apoyar a este foro. Mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la Celac. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, discursos que comparto la mitad y discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular, y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales, porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. Y ahí nace otro foro y otro foro y es cuando el derecho internacional empieza a perder confianza en los pueblos".

Lacalle Pou remarcó que el funcionamiento de la Celac debe concretar "pequeños pasos" en una dirección y no ampararse bajo "grandes discursos que se congelen bajo títulos de solidaridad y otros conceptos que son muy lindos, pero que a veces no se ponen en práctica".

En el foro estuvo sobre la mesa el intento de golpe en Brasil, y el presidente Uruguayo acompañó la declaración conjunta que condena los hechos, sin embargo, llamó a no tener "una visión hemipléjica".

"Bien en el arranque de esta declaración, en el punto tres y cuatro, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado a las instituciones. Claramente hay países acá que no respetan ni la democracia ni las instituciones ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones, según el perfil ideológico", sostuvo y luego aclaró que su discurso es desde una mirada positiva de la integración: "Cuentan con nuestro país para procesos multilaterales, para procesos de integración, siempre y cuando realmente persigan y consigan la prosperidad de nuestros pueblos".