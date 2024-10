Lacalle Pou instó a "no ceder en la inversión e incrementar los recursos para los barrios más carenciados"

El presidente Luis Lacalle Pou pidió este jueves no ceder e incrementar la inversión en la construcción de viviendas e infraestructura en los barrios más carenciados en los próximos años. Al participar en la inauguración de viviendas del Plan Avanzar y del Programa Juntos en la ciudad de Paysandú, el mandatario instó a las personas a no resignarse y no bajar los brazos para cumplir sus sueños.