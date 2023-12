Lacalle Pou insistirá con el Mercosur para salir del "corsé" y vincular a Uruguay con el resto del mundo

“Y si hay que empezar alguna cosa, porque es necesario empezar alguna cosa, que el gobierno que viene la continúe y la termine también lo vamos a hacer, porque el Uruguay es una continuidad, no se puede cortar en cada período de gobierno”, indicó. El mandatario afirmo que “siempre quedan cosas por hacer, siempre”.

Lacalle Pou repasó algunas cifras y recordó que el gobierno terminará con mayor tasa de empleo y actividad que cuando asumió, y destacó el menor desempleo y la baja inflación. “Falta mucho por hacer, pero estamos en el buen camino, no me cabe la menor duda”, reiteró.

AÑO DE GOBIERNO

Al ser consultado sobre eventuales cambios en las políticas de seguridad, el presidente fue enfático: “Siempre queda por mejorar, obviamente el delito se va corriendo de lugares. Ahora, hay un efecto saturación en Villa Española y en algún otro barrio”. Y nuevamente comparó la cantidad de rapiñas y hurtos con la del ultimo año de gobierno del Frente Amplio, con una caída del 20%. Reconoció la dificultad en la reducción de los homicidios, pero dijo que la cifra es menor que en 2019.

Lacalle Pou aseguró que presidentes anteriores hablaban de política, pero que él nunca lo hizo, “porque la Constitución no se cumple por pedacitos, yo la cumplo toda y no voy a hablar de política partidaria, no me corresponde, sé sabe qué es lo que quiero, no hay que ser adivino para eso, pero no me corresponde”.

“La gente entenderá si hay que continuar o seguir avanzando o si no, eso no es un tema mío o por lo menos yo no tengo que dar argumentos al respecto, lo que sí tengo que hacer es terminar la gestión de la mejor manera posible. La gente va a comparar, no me compete ninguna otra cosa ni me nace”, acotó.

El mandatario se refirió al hecho de que desde el Frente Amplio hayan enviado un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional para conocer detalles del viaje presidencial a la Antártida. “No sé cuál es la idea, se ve que no tienen tiempo para otra cosa”, remarcó. Lacalle Pou dijo que pasará las fiestas con sus hijos.

Lacalle Pou participó en la inauguración del CTI del Hospital de Melo. El mandatario definió a ASSE como “la mutualista estatal del gobierno” y sostuvo que es la institución de salud más grande del país, que se paga con recursos de todos los uruguayos con despliegue territorial en todo el país.

“No tiene por qué dar una salud ni de primera ni segunda si es una mutualista pública o privada, si es en el interior o es en Montevideo”, indicó.

Destacó la inauguración del Hospital del Cerro, donde está el mayor porcentaje de los usuarios de ASSE, y expresó conformidad con la gestión de la salud en Cerro Largo y valoró la importancia del CTI para el Hospital de Melo.