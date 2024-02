Lacalle Pou sobre el dragado del puerto: "Diez años trabajándolo y nadie lo había logrado"

El presidente aseguró que “cambió el gobierno argentino y se dio” y agregó: “Hasta el momento, 10 años trabajándolo y nadie lo había logrado”.

Aseguró que el presidente argentino no pidió "absolutamente nada". "Lo que demostró es que el anterior no quiso", remarcó.

ARBITRAJE DE KATOEN NATIE

El presidente se refirió al arbitraje de Montecon por 600 millones de dólares contra el Estado Uruguayo y dijo que no lo comparte y que no cambia el acuerdo con Katoen Natie, aunque afirmó que "está en todo su derecho" de ir a la Justicia.

"He tratado de permanecer bastante ausente de esta discusión. Me parece que a mí no me corresponde discutir con una empresa. Sí hay que ver cuál fue la utilización de los espacios públicos de esta empresa durante mucho tiempo y entre otras cosas sin pagar canon. ¿Digo que está mal? No. Digo que por la utilización del puerto, por utilizar determinados espacios, en este caso como hay una concesión, se le cobra un canon", agregó.